МВФ спрогнозировал, когда курс гривни достигнет отметки почти 32 грн/$

Международный валютный фонд в апрельском обзоре обновил прогноз по курсу гривни на период до 2024 года. Курс будет понижаться и достигнет 31,9 грн/доллар в 2024 году, сказано в обзоре.



Согласно прогнозу, номинальный ВВП Украины в 2019 году составит 3868 млрд грн или 134,887 млрд долларов. Таким образом, фонд прогнозирует курс гривни к доллару на уровне 28,7 гривен.



По расчетам МВФ, курс гривни к доллару будет постепенно понижаться до 30,0 грн/доллар в 2020 году, 30,5 грн/доллар в 2021 году, 31,0 грн/доллар в 2022 году, 31,5 грн/доллар в 2023 году и 31,9 грн/доллар в 2024 году.

