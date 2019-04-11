Основные соперники Нетаньяху признали поражение на парламентских выборах

Лидеры израильского блока партий "Кахоль-Лаван" - бывший глава Генштаба Бени Ганц и экс-министр Яир Лапид - признали в среду поражение на парламентских выборах в Израиле. Это центристское объединение являлась основным соперником партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра.



"Мы не выиграли в этом раунде, но у нас есть окончательный инструмент для победы в следующем раунде. Мы сделаем жизнь "Ликуда" адом, находясь в оппозиции", - цитирует высказывания Лапида государственное радио Израиля Kan. "Мы достигли необычайного результата. Мы создали реальную альтернативу правительству", - говорится в заявлении Ганца, которое цитирует радиостанция.



В Израиле во вторник состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 97% голосов премьер-министр Биньямин Нетаньяху фактически обеспечил себе победу за счет преимущества блока правых и религиозных партий, которые вместе получают 65 из 120 мест в Кнессете (парламенте) 21-го созыва. Вместе с тем партия "Ликуд" и ее основной соперник "Кахоль-Лаван" практически сравнялись по количеству голосов, в результате чего, по данным радио Kan, на настоящий момент получают в Кнессете 21-го созыва по 35 мест.



После признания соперниками Нетаньяху поражения у президента Израиля Реувена Ривлина практически не останется иного выбора, кроме как предложить Нетаньяху сформировать коалицию и возглавить кабинет министров. На создание коалиции после проведения консультаций президента с лидерами фракций избранного парламента на следующей неделе у премьера будет 42 дня.



