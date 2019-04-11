Вышел новый трейлер "Короля Льва" с Тимоном и Пумбой

В Сети появился полноценный трейлер предстоящей киноадаптации "Король Лев". Выход фильма должен состояться 19 июля текущего года. Ролик был опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.



В новом трейлере впервые появляются хорошо знакомые по оригинальному мультфильму герои Тимон и Пумба. Как известно, они станут лучшими друзьями изгнанного принца.



Оригинальная анимационная лента вышла на экраны в 1994 году. Фильм приурочен к ее 25-летнему юбилею.





