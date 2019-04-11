Назван предполагаемый "победитель" в Игре престолов

Профессор Колумбийского университета Брюс Крейвен назвал вероятного "победителя" популярного телесериала Игра престолов. После тщательного анализа он пришел к выводу, что самые большие шансы получить Железный трон у Сансы Старк. Об этом пишет Associated Press.



По словам академика, Санса имеет хорошие шансы на успех благодаря ее большому опыту.



"Она начинала беспомощной принцессой с мечтами о лимонных пирожных, а превратилась в хитрого стратега. Она вытерпела унизительные бракосочетания, научившись таким образом приспосабливаться и адаптироваться - то, чего не умел делать ее отец Нед Старк", - отметил он.



По мнению ученого, героиня овладела искусством манипулировать людьми. Кроме того, от Серсеи она взяла лидерство и бескомпромиссность.



По словам Крейвена, Сансе не хватает лишь огневой мощи, которая есть у Дейенерис Таргариен, а также навыков убийцы, как у Арьи Старк.



Также были опрошены представители фондового рынка и букмекеры, которые усматривают в Бране Старке ключевого претендента на победу. Он, по мнению респондентов, выделяется своим умением предсказывать будущее.



А профессор средневековой европейской литературы в Оксфорде Кэролайн Ларрингтон убежден, что Железный трон получит Дейенерис Таргариен.





