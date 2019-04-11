Омолодить мозг возможно, если правильно его простимулировать

Электрическая стимуляция мозга с помощью шапки с электродами позволяет повысить мыслительный статус пожилых людей, добившись показателей, сопоставимых с уровнем 20-30-летних, пишет News.com.au. Итак, возрастное ухудшение рабочей памяти можно обратить вспять за счет стимуляции отдельных зон мозга в особом ритме. В теории подход способен даже справиться с деменцией.



Использовалась электроэнцефалограмма (ЭЭГ) для отслеживания мозговой активности и транскраниальная стимуляция переменным током для изменения мозговой активности, связанной с рабочей памяти. К эксперименту привлекли 42 добровольцев 20-29 лет и еще 42 - в возрасте 60-76 лет. Без стимуляции мозга пожилые добровольцы медленнее и менее точно выполняли задания на рабочую память.



Дело в том, что в мозге молодых добровольцев наблюдалась более активная синхронизация и коммуникация мозговых волн. И с помощью стимуляции ученые попытались получить аналогичную схему активности в мозге пожилых людей. Данный подход сработал - рабочая память у пожилых людей значительно улучшилась. Эффект сохранялся минимум 50 минут после стимуляции.

