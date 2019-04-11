Популярные витаминные добавки провоцируют рак

Рынок витаминных БАДов стремительно растет. Многие люди принимают добавки, не проконсультировавшись с врачом и не имея реальной потребности в витаминах. Между тем, такое "самолечение" может привести к серьезным последствиям. Как отмечает "Российская газета" со ссылкой на Университет Тафтса, БАДы с кальцием и витамином D - одни из самых популярных средств среди пожилого населения.



С их помощью люди пытаются предотвратить развитие остеопороза. Но последние исследования заявляют, что эти добавки удваивают риск развития рака. Был проведен анализ медицинских данных более 27000 американцев. Оказалось, опасность представляют дозы кальция, превышающие 1000 миллиграммов в день. А вот продукты питания, богатые кальцием, напротив, полезны.



В отчете исследователей говорится: "Обнаружена связь между избыточным потреблением питательных веществ и неблагоприятными последствиями, включая повышенный риск некоторых разновидностей рака. Важно понимать, какую роль играет не только само питательное вещество, но и его источник".



Анализу подверглись и другие вещества. Так, витамин К и магний снижали риск преждевременной смерти, витамин А и цинк уменьшали вероятность смети от сердечно-сосудистых заболеваний. Но речь шла исключительно о дозах, которые можно получить из пищи.

