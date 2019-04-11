Грызлов призвал не допускать предвыборного обострения в Донбассе

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов считает, что необходимо избежать предвыборного обострения в Донбассе.



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент.



"Основной темой сегодняшней встречи контактной группы стала безопасность. Задача на ближайшие дни — не допустить никаких предвыборных обострений на линии соприкосновения", - сообщил Грызлов журналистам.



По его словам, со стороны вооруженных сил Украины в Донбассе не прекращаются вооруженные провокации, в том числе обстрелы жилых районов, в результате чего продолжают гибнуть люди.

