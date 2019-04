Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой. Трансляция пресс-конференции, которая состоялась в Бангкоке, велась на сайте компании.



Организаторы мероприятия не стали раскрывать технических характеристик нового устройства, уделив особое внимание необычной поворотной камере. При этом телефон стал первым устройством Samsung, выпущенным с полноэкранным дисплеем без выреза для камеры и тонкими рамками.





#GalaxyA80 is for Rotating Camera.

Epic on both sides.

Learn more: https://t.co/bbVzsoWlIW pic.twitter.com/faYlI5I6uM