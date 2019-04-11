Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой. Трансляция пресс-конференции, которая состоялась в Бангкоке, велась на сайте компании.



Организаторы мероприятия не стали раскрывать технических характеристик нового устройства, уделив особое внимание необычной поворотной камере. При этом телефон стал первым устройством Samsung, выпущенным с полноэкранным дисплеем без выреза для камеры и тонкими рамками.





Во время презентации также был сделан акцент на интеллектуальных системах смартфона. Одна распределяет расход батареи, другая улучшает производительность устройства, чтобы наиболее часто используемые программы работали быстрее. Например, аппарат предложит запустить приложение любимой социальной сети сразу после того, как была сделана фотография, чтобы сразу разместить снимок. Ожидается, что Galaxy А80, стоимость которого не была объявлена во время презентации, поступит в продажу 29 мая.По информации с официального сайта Samsung, в России новинку можно будет приобрести в фирменных салонах компании, официальном интернет-магазине, а также у партнеров на всей территории страны с 27 мая, при этом рекомендованная розничная цена Samsung Galaxy A80 составляет 49 990 рублей.По данным порталов, специализирующихся на технических параметрах телефонов, Galaxy А80 обладает тройной задней камерой: 48-мегапиксельная основная, 8-мегапиксельная широкоугольная и 3D ToF (специальный сенсор, способный излучать свет и регистрировать скорость его отражения от объекта).Предполагается, что модель оснащена 6,7-дюймовым дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon 730, аккумулятором на 3700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 128 ГБ. При этом устройство было лишено слота под карту памяти и входа для наушников.На пресс-конференции также была представлена младшая модель Galaxy А70, которая, как и A80, оснащена встроенным в 6,7-дюймовый дисплей сенсором отпечатков пальцев. Организаторы мероприятия рассказали, что устройство, которое поступит в продажу 26 апреля, обладает аккумулятором на 4500 мА·ч, тройной задней камерой (32, 8 и 5 мегапикселей) и 32-мегапиксельной фронтальной, более слабым восьмиядерным процессором, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти. В этом смартфоне производители оставили слот под карту памяти с возможностью ее расширения до 512 ГБ, а также вход под наушники.