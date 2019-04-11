Виниры на зубы в Киеве – цена и виды

Белоснежные ровные зубы без дефектов – это красивая притягательная улыбка, а значит, визитная карточка, указывающая на имидж и статус человека. К сожалению, в большинстве случаев красивая улыбка от природы достается далеко не всем. Можно сказать, что природной красотой улыбки, т.е. ровными белоснежными зубами, обладают люди в единичных случаях. Однако отчаиваться не стоит, так как в современной стоматологии существует много способов, позволяющих сделать улыбку красивой, здоровой и белоснежной. Один из них – виниры.

Что такое виниры и почему они так популярны

Виниры в Киеве предлагает установить стоматологическая клиника «Люми-Дент». Это профессиональная стоматология, имеющая удобное расположение. Она предлагает доступные цены на виниры.

Виниры – специальные сверхтонкие накладки на зубы, которые изготавливают из разнообразных материалов и устанавливают преимущественно на передние зубы. Они позволяют:

избавиться от кривизны зубов;



сделать зубы более белыми (отбеливание);



убрать надколы и неровности;



убрать дефекты эмали;



избавиться от щелей между зубами и т.д.

Основные виды виниров в современной стоматологии

Современная профессиональная стоматология «Люми-Дент» предлагает установку виниров нескольких видов, а именно:

фарфоровые виниры . Это накладки, изготавливаемые из специального керамического фарфора. Материал хорошо совместим с человеческим организмом. Такие виниры прочные, стойкие к окраске, визуально ничем не отличаются от естественной эмали;

. Это накладки, изготавливаемые из специального керамического фарфора. Материал хорошо совместим с человеческим организмом. Такие виниры прочные, стойкие к окраске, визуально ничем не отличаются от естественной эмали;

циркониевые. Новый материал для виниров, достаточно дорогой, но обладает рядом неоспоримых преимуществ. Виниры на зубы такого типа имеют каркас из циркония, оболочку из фарфора, отличаются высокой прочностью и природным внешним видом;

такого типа имеют каркас из циркония, оболочку из фарфора, отличаются высокой прочностью и природным внешним видом;

керамические виниры. Самые популярные, востребованные и доступные по цене. Производятся из специальной медицинской керамики. Они очень прочные и надежные в носке. Имеют высокие эстетические показатели. Толщина пластины не превышает 0,5 мм.

Преимущества виниров

Сегодня установить виниры в Киеве предпочитают многие современные люди, желающие добиться успеха в жизни. Ведь красивая улыбка – это первый шаг к уверенности в себе, а значит, к успеху.

Среди неоспоримых преимуществ, которыми обладают виниры, можно отнести такие моменты:

они имеют натуральный вид;



изделия не подвержены окрашиванию;



сохраняют привлекательный первоначальный вид с момента, когда была произведена установка виниров и на долгие годы;

и на долгие годы;

на них не скапливается налет;



изделия меньше препарируются;



полная биосовместимость независимо от вида виниров.

Что касается стоимости, то цена виниров зависит от многих факторов. Сюда стоит отнести вид используемого материала для их изготовления, работу специалиста, количество, бренд изготовителя материалов, сложность работы и т.д. На все эти моменты нужно обратить пристальное внимание.

Источник информации: www.lumident.kiev.ua https://www.lumident.kiev.ua/services/viniry.