Киевлян предупредили об оранжевом уровне опасности из-за ветра

В Киеве объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.



"В ближайшие 3 часа и до конца суток 11 марта порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - сообщили УНН.



Как сообщал УНН, северных, восточных, 15 апреля и в большинстве западных областей без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь. Температура ночью 0-6 ° тепла; днем 7-13 ° тепла; 14 апреля в южной части ночью 3-9 °, днем 10-16 ° тепла.



Как сообщал УНН, в последующие трое суток пройдут дожди, днем местами, кроме северо-запада, с грозами, только в субботу в западных и северных областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный и восточный, 5-12 м/с.

