Макрон подписал закон, ужесточающий регулирование акций протеста

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон по борьбе с хулиганством, который ужесточает регулирование акций протестов со стороны органов власти, передают в четверг французские СМИ.



Этот закон был принят на фоне протестов французского движения "желтые жилеты".



В частности, закон расширяет полномочия полиции, а также разрешает местным властям не допускать к протестам отдельных граждан, которые ранее были признаны инициаторами беспорядков.



Глава МВД страны Кристоф Кастанер в свою очередь заявил, что закон будет защищать Францию от насилия и опасности.



"Это текст, который защищает наши госструктуры и наши права и свободы", - написал К.Кастанер в Twitter.



Законопроект был одобрен Национальным собранием Франции (нижняя палата парламента) в начале февраля. Тогда законопроект поддержали 387 депутатов, но 92 парламентария выступили против.



Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.



"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

