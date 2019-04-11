Нардеп Соболев хочет создать свою политическую силу

Народный депутат Украины Егор Соболев, избранный в Верховную Раду по спискам партии "Объединение "Самопомич" и заявивший о намерении выйти из этой партии, сообщил о планах создать собственную политическую силу.



"Сейчас я не член партии и собираюсь делать свою политическую силу, поэтому не буду говорить, что Садовый (лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый – ИФ) или Гриценко (лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - ИФ) не такие. Это задача их команд учиться лучше вести за собой людей", - сказал Е.Соболев в интервью интернет-изданию "Украинская правда".



Нардеп дал понять, что к нему могут присоединиться другие депутаты, в частности, Семен Семенченко. Других фамилий он не назвал, указав, что среди "парламентариев и из БПП, и из "Народного фронта" – есть люди, с которыми я пошел бы в разведку".



При этом Е.Соболев заверил: "Я точно никого не буду переманивать".



Как сообщалось, народные депутаты Украины Е.Соболев и С.Семенченко, которые в 2014 году были избраны в Верховную Раду по спискам партии "Объединение "Самопомич", объявили о намерении выйти из партии.



"Егор Соболев уже подписал соответствующее заявление, а нардеп Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время. Депутаты сообщили об этом своим коллегам во время заседания фракции "Самопомич"", - сообщила пресс-служба партии 10 апреля.

