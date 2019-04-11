Украинские суда будут проходить через Керченский пролив - Полторак

Украина будет осуществлять проход через Керченский пролив, заверил министр обороны Украины Степан Полторак. "Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, поскольку, если мы откажемся от таких проходов, то это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и нашей территории", - сказал он журналистам в четверг в кулуарах Киевского форума по безопасности.

