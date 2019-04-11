Журналисты призывают кандидатов в президенты принять участие в теледебатах 19 апреля в НОТУ

Представители украинских медийных организаций призывают кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского принять участие в теледебатах 19 апреля в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).



В заявлении журналистов, размещенном на сайте НОТУ в четверг, отмечается обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг дебатов между кандидатами в президенты перед вторым туром президентских выборов.



"Проведение бессодержательной предвыборной кампании невозможно запретить на уровне законодательства. Но не должно использоваться обычно ответственными за страну и государство политиками. А учитывая реальные вопросы безопасности, геополитические и социально-экономические вызовы, перед которыми стоит Украина, подобная практика наносит огромный ущерб всему обществу", - говорится в заявлении.



Представители украинских медиа призывают обоих кандидатов принять участие в теледебатах 19 апреля в студии НОТУ. В документе подчеркивается, что именно такие дебаты за средства государственного бюджета предусмотрены статьей 62 закона "О выборах президента Украины".



"Шоу на Олимпийском стадионе мы приветствуем как одну из возможных форм агитации кандидатами. Но оно не может заменить официальных дебатов с четко определенными правилами их проведения", - говорится в заявлении.



Представители украинских медийных организаций считают, что проведение теледебатов "последним шансом для кандидатов наметить планы на будущее и содержательно представить собственное видение развития страны". "Любые аргументы об отказе участия в официальных дебатах мы будем считать недопустимыми для демократического государства", - сообщается в документе.



Заявление подписали представители Независимого медийного совета, ОО "Интерньюз-Украина", ОО "Детектор медиа", ОО "Институт массовой информации", Центра демократии и верховенства права, фонд "Суспильнисть" и Украинский фонд безопасностных студий.



В НОТУ напомнили, что председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук отметила, что теледебаты по закону "О выборах президента Украины" регулируются ст. 62 и проводятся Общественным вещателем за счет средств государственного бюджета. Со своей стороны председатель правления НОТУ Зураб Аласания заверил, что телерадиокомпания полностью готова к проведению национальных теледебатов по закону.

