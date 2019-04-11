В новом выпуске «Круче всех» – смертельный номер с хула-хупами, финты с мячом и монитор с секретом

В субботу, 13 апреля, в 20:30 в эфире «Интера» – новый выпуск детского талант-шоу «Круче всех». Одаренные, оригинальные и очень целеустремленные дети придут в студию программы, чтобы удивить своими способностями взрослых и мотивировать других малышей развивать таланты.



Жизнь 8-летней Ани Кислицкой из Киева изменило талант-шоу «Круче всех». Два года назад девочка увидела проект в эфире и тоже захотела стать круче всех. Поэтому попросила маму записать ее в музыкальную школу. Всего через несколько месяцев она уже играла концерт для фортепиано! Сейчас Аня исполняет на этом инструменте сложнейшие произведения и с улыбкой вспоминает, как однажды чуть не сбежала со сцены, потому что забыла фрагмент композиции. Эта девочка – пример того, что иногда детям все же полезно смотреть телевизор.



Ее ровесница из Запорожья – Александра Лемиш – юная звезда цирка. Она даже обычный гамак может превратить в гимнастический снаряд! Правда, Саша еще не определилась, кем станет в будущем: артисткой цирка «Дю Солей», крутым кондитером или ветеринаром. Сейчас она одинаково гениально выполняет трюки на высоте 10 метров над манежем, готовит овсянку и ухаживает за животными. Склонить ребенка к более безопасной профессии, а заодно накормить Сашу и ведущих проекта, попытается звездный гость – шеф-повар программы «Готовим вместе» Андрей Дромов.



6-летняя Вероника Литвинчук из Черновцов может легко крутить сразу пять хула-хупов и проделывать с ними различные трюки. На такое в ее возрасте немногие способны. Андрей Доманский попробует удержать на талии хотя бы один такой спортивный снаряд и даже постарается повторить фигуру «Цветочек» из пяти обручей. Не пропустите смертельный номер с хула-хупами в исполнении ведущего талант-шоу «Круче всех» – 13 апреля в 20:30 на «Интере».



7-летний Даниил Ваштарев из Харькова мастерски владеет техникой футбольного фристайла. Он уже умело выполняет 26 финтов и даже придумал 27-й – свой, фирменный! В футболе мальчик с 4,5 лет. Даниил пошел по стопам дедушки, который когда-то играл в местной команде. Именно дедушка – самый строгий критик и самый преданный фанат Дани. Раскроет ли юный футболист секрет своего фирменного финта ведущим и зрителям «Круче всех»? И смогут ли футболисты-любители Андрей Доманский и Андрей Данилевич не ударить лицом в грязь перед восходящей звездой большого футбола?



Знаете ли вы, сколько букв в каждом слове или предложении? А 10-летний Иван Сердюк из Днепра знает: он просто когда-то начал их считать и до сих пор не может остановиться. Ваня признается: когда слышит слово, то не представляет себе картинку или образ, как другие, а видит… монитор! Что на этом мониторе? И как ребенок смог овладеть такой необычной способностью?



10-летняя Кира Еременко и 9-летняя Ева Загородняя из Хмельницкого – чемпионы Европы, вице-чемпионы мира, многократные чемпионы Украины, победители Всеукраинской танцевальной олимпиады по диско-танцам и диско-фристайлу в дуэте. В эту субботу на сцене «Круче всех» Кира и Ева зажгут танцпол, покорят зрителей и даже заставят танцевать до упаду ведущих!







4-летний киевлянин Гордей Дзюбинский – настоящий профессор мячеведения. Не каждый взрослый знает, как выглядят и чем отличаются между собой мячи для сквоша, для регби, для бейсбола или для баскетбола… А этот ребенок может отличить 20 разных мячей и рассказать, для какой игры каждый из них предназначен. Гордей уверен: мячи придумали именно для детей, а когда с этим спортивным снарядом играют взрослые, то они просто хотят вернуться в детство. А еще не по годам мудрый маленький мячевед растопит сердца всех телезрителей своими умными изречениями!



Не пропустите новый выпуск детского талант-шоу «Круче всех» и новую порцию необычных хобби – в эту субботу, 13 апреля, в 20:30 на «Интере».

