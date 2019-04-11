Гройсман: Выборы президента - не повод для отставки премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман не собирается в отставку до выборов Верховной Рады. Об этом Гройсман заявил в кулуарах Киевского форума по безопасности, информирует Левый берег в четверг, 11 апреля. По его словам, выборы президента - не повод для отставки премьера. "Думаю, мы будем работать до октября", - добавил Гройсман.



Отвечая на вопрос о том, готов ли он к замене части министров по президентской квоте, Гройсман сказал, что это право главы государства, которое вместе с тем должно быть подтверждено парламентом.



Гройсман также сказал, что не смотрит на президентские рейтинги, и предложил дождаться официальных результатов выборов от Центризбиркома.



К слову, Гройсман возглавляет правительство Украины с апреля 2016 года.



Напомним, второй тур выборов президента запланирован на 21 апреля. Результаты волеизъявления украинцев должны быть опубликованы до 4 мая.

