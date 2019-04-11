В Украине облачно и дождливо

В ближайшие сутки северо-западная часть Украины останется в довольно холодной воздушной массе, остальная территория - в более теплой. Почти по всей стране в поле пониженного атмосферного давления будет преобладать облачная погода с дождями различной интенсивности, сообщает Укргидрометцентр. В большинстве областей дождь, днем в восточной части кое-где с грозами, лишь в Волынской и Львовской областях без осадков. В южной части ночью, утром местами туман.



Ветер преимущественно северо-восточный (на юго-востоке- южный), 5-10 м/с.



Температура ночью 6-11°, днем 13-19°; в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.



В Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью от 3° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.



В Киеве - ночью, утром дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 апреля самая высокая температура днем была +23,8 в 2015 году, самая низкая ночью -2,9 в 1928 году.



13 апреля – в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, в Карпатах ночью от 3° тепла до 1° мороза, днем 0-5° тепла.



На остальной территории небольшой, местами умеренный дождь; температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. Ветер в Украине преимущественно северный, 5-10 м/с.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

