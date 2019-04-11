Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти

Ученые Альбертского университета (Канада) определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.



Исследователи показали, что центральная нервная система медленнее всего стареет у людей (чаще всего женщин), образованных и вовлеченных в социальную активность, например организацию званых ужинов. Кроме того, такие люди склонны к познанию и обучению, включая пользование компьютером и изучение второго языка.



Хорошая память у людей в возрасте 55-75 лет также оказалась связана с низкой частотой сердечных сокращений, близким к нормальному индексом массы тела, способности к самообслуживанию и наличием живых спутников жизни. У взрослых старше 75 лет со здоровым мозгом коррелировала быстрая походка и редкие симптомы депрессии.



Ухудшение памяти наблюдалось у тех, кто проявлял низкую познавательную активность, имел высокую частоту сердечных сокращений, не ухаживал за собой и не занимался социальной деятельностью. Результаты работы помогут создать рекомендации по профилактике старческих заболеваний мозга.

