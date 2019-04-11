Сноуден: Арест Ассанжа стал "черным днем" для свободы прессы

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден расценил арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа как удар по свободе прессы.



"Возможно, критики Ассанжа ликуют, но это черный день для свободы прессы", - написал он в своем твиттере.



Он напомнил, что в ООН ранее официально признавали задержание Ассанжа произволом и нарушением прав человека.



Ранее сообщалось, что в Британии 11 апреля задержали основателя WikiLeaks Ассанжа. Власти Эквадора отозвали у Ассанжа право на убежище, благодаря которому он семь лет жил в посольстве этой страны в Лондоне.

