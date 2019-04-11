Лукашенко пожаловался на выкручивающую руки Россию

Лукашенко пожаловался на выкручивающую руки Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона начинает выкручивать руки своим торговым партнерам. Так он прокомментировал запрет на ввоз яблок и груш с территории страны в Россию, сообщает БелТА.

«Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, как поступила белорусская сторона, когда ей сообщили об аварийном состоянии нефтепровода и нефтепродуктопровода, которые идут через Белоруссию. По словам Лукашенко, их не стали закрывать, потому что понимали, что это может нанести ущерб России. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте», — добавил президент.

Лукашенко также упрекнул правительство, которое, по его словам, не видит ситуации с поставками на российский рынок. «Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе», — заявил он.

С 12 апреля Россия запрещает ввоз яблок и груш с территории Белоруссии. По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, не исключается также введение запрета на импорт клубники, пекинской капусты и шампиньонов. Причиной такого шага стали опасения возможных незаконных поставок продукции из санкционных стран.

Ранее также сообщалось о дефиците в России салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь». Дефицит спровоцировала приостановка Белоруссией с 1 апреля выдачи сертификатов продукции из санкционного списка, поступающей в республику из третьих стран для реэкспорта в Россию.

Минск пошел на этот шаг после того, как в марте 2019 года Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз в Россию растительной продукции транзитом через Белоруссию из-за продолжающихся поставок «санкционки».