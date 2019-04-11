Обнаружен новый вид человека

Международная группа ученых обнаружила останки ранее неизвестного древнего человека, названного Homo luzonensis. Малые размеры костей указывают на то, что это еще один карликовый вид гоминини, похожий на «хоббитов» Homo floresiensis. В статье исследователей, опубликованной в журнале Nature, говорится, что он обитал на Филиппинах несколько десятков тысяч лет назад, что меняет сложившуюся картину миграций доисторических людей из Африки.



Палеонтологи нашли 12 человеческих костей в пещере Кальяо (остров Лусон, Филиппины) в том же стратиграфическом слое отложений, где в 2007 году была обнаружена часть ноги — плюсневая кость — возрастом 67 тысяч лет. При этом самые старые останки человека вида Homo sapiens, найденные неподалеку, на острове Палаван, датировались более поздним временем, от 30 до 40 тысяч лет назад. То есть до пришествия людей современного типа на Филиппинах уже жили гоминини. Однако одной кости было недостаточно для идентификации нового вида.



Новая находка включает кости стопы, фрагменты рук, бедренную кость и зубы. Останки принадлежат как минимум трем индивидам — двум взрослым и ребенку. Они напоминают кости Homo sapiens, однако имеют отличия. Премолярные зубы имеют признаки, наблюдаемые у человека прямоходящего Homo erectus и австралопитеков, а моляры похожи на зубы человека современного типа, но имеют меньшие размеры.



Кроме того, фаланги стопы более изогнуты, чем у H.sapiens, и напоминают фаланги австралопитеков, населявших Африку 2-3 миллиона лет назад. Из-за своих карликовых размеров эти люди были похожи на «хоббитов» Homo floresiensis. В совокупности все эти черты не позволяют отнести останки ни к одному из известных видов древнего человека. Датирование с помощью уран-ториевого метода показало, что возраст останков достигает около 67 тысяч лет.



Извлечение ДНК из костей не увенчалось успехом, поэтому пока нельзя определить место H.luzonensis в генеалогическом древе гоминини. По мнению ученых, этот вид может происходить от эректусов. В то же время присутствие H.luzonensis в Восточной Азии в конце плейстоцена (126 000-11 700 лет назад) и их черты австралопитеков позволяют пересмотреть теорию, согласно которой первая волна гоминини из Африки была представлена H.erectus, за которыми 40-50 тысяч лет назад последовали сапиенсы.



Гоминини — триба (таксономический ранг между семейством и родом) семейства гоминиды, в которую включают людей современного типа, шимпанзе (Pan troglodytes) и ископаемые виды, в том числе австралопитеков. Некоторые исследователи полагают, что шимпанзе также следует отнести к роду Homo из-за их генетической и генеалогической близости к людям.

