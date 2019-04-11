Макгрегор рассказал о переломе ноги перед боем с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор рассказал о том, что перед поединком против россиянина Хабиба Нурмагомедова он получил травму ноги. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.



По словам 30-летнего ирландца, он сломал стопу за три недели до боя с Нурмагомедовым. «Несмотря на это, я все равно шел вперед. И даже нанес финальные удары вечера. По его родственнику», — заключил Макгрегор, вспомнив драку с секундантами Нурмагомедова после их поединка. Российский боец в свою очередь напал на тренера ирландца по борьбе. Атлетическая комиссия штата Невада отстранила обоих спортсменов. Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации, Макгрегор — полгода. Возвращение россиянина в октагон ожидается в сентябре 2019-го.



В ночь на 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После поединка ирландец неоднократно говорил о причинах поражения. В одном из последних выступлений Макгрегор отдал должное россиянину, назвав его «грозным соперником».



Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В его активе 21 победа. Поражение от Нурмагомедова стало четвертым в его карьере. 30-летний россиянин не проигрывал ни разу. На его счету серия из 27 побед.

