Группа акционеров Boeing обвиняет компанию в сокрытии проблем с безопасностью самолетов

Группа акционеров американской самолетостроительной компании Boeing Co. подала иск против компании, обвинив ее в сокрытии информации о проблемах с безопасностью самолетов Boeing-737 MAX, сообщает Deutsche Welle.



По словам адвокатов, ответчиками по иску указаны не только сама компания, но и ее руководство - гендиректор Дэннис Мюленбург и финансовый директор Грэгори Смит. "По сути, они поставили прибыль превыше безопасности", - говорится в тексте искового заявления.



Акционеры обвиняют компанию в сокрытии важных фактов, указывающих на проблемы с безопасностью полетов новых самолетов. Лайнеры 737 MAX рекламировались как самые безопасные из существующих самолетов, и на них делалась ставка в стратегии развития бизнеса Boeing.



Однако после двух крушений самолетов этой модели, в результате которых погибли 346 человек, полеты 737 BAX были прекращены во всем мире, и авиакомпании начали рассматривать возможность отмены ранее сделанных заказов на них. Как следствие, Boeing приняла решение сократить производство этих самолетов примерно на 20%.



Цена бумаг Boeing в ходе предварительных торгов в четверг снижается на 0,1%. За последние пять дней капитализация компании сократилась почти на 8%, до $208,3 млрд.

