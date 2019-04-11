Альтернативы миротворческой миссии ООН на Донбассе пока нет - Порошенко

Лучшего решения, чем направление миротворческой миссии ООН на Донбасс, пока не существует. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности, сообщает корреспондент Укринформа.



“Вместе с нашими партнерами по НАТО мы восстановили армию, сделали ее способной защитить от агрессора, вместе с нашими друзьями по нормандскому формату и США разработали действенный план по оккупированной части Донбасса. На сегодня я не слышу никаких альтернативных предложений. Наш план - это классическая многосторонняя миротворческая миссия "голубых касок" под эгидой Совета безопасности Организации Объединенных Наций и дорожная карта имплементации всех без исключения Минских договоренностей, включительно с выводом иностранных войск”, - сказал Порошенко.



Одновременно он подчеркнул, что ослабленная, рассорившаяся после выборов Украина с неопытным президентом может стать возможностью для Путина идти вперед.



“Хищники, как правило, нападают на жертву именно тогда, когда она ранена и слаба. Если Верховный Главнокомандующий не расставляет красные линии, то это приглашение Путину к агрессии против нас”, - сказал Президент



Как сообщалось, официальный Киев настаивает на развертывании миссии и размещении миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса и на участке российско-украинской границы протяженностью 420 км, а также наделение их широкими правами. Однако Россия заявляет, что миротворцы ООН должны заниматься только обеспечением охраны наблюдателей ОБСЕ.

