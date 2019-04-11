В Украине самые низкие зарплаты в Европе - комитет ВР

В комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики заявили, что зарплаты в Украине самые низкие в Европе. Об этом шла речь в ходе слушаний "Проблемы формирования заработной платы в бюджетной сфере и на государственных предприятиях", сообщается на сайте управление аппарата Рады в четверг, 11 апреля.



В ходе слушаний отмечалось, что сегодня в стране существует глубокая диспропорция между высокой стоимостью жизни и низкой ценой труда.



"Как следствие, Украина занимает последнее место в Европе по уровню трудовых доходов граждан - в 2018 году украинская среднемесячная зарплата составила 8865 грн или 277 евро и превысила только минимальную зарплату в Болгарии - 261 евро - самую низкую среди стран Европейского союза", - говорится в сообщении.



Кроме того, в ходе слушаний указывалось, что следствием последних законодательных изменений в сфере трудового законодательства и использования заниженных размеров государственных соцстандартов стало сокращение соотношения между зарплатой работников низкой квалификации и профессионалов и общая компрессия Единой тарифной сетки.



"Следовательно, происходит систематическая недоплата работникам бюджетной сферы по сравнению с оплатой труда с аналогичными характеристиками в небюджетной сфере и нивелирование престижности работы в государственном секторе", - отмечают в Раде.

