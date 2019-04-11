В Чернобыльской зоне отчуждения проводят демаркацию границы с Беларусью

В зоне отчуждения происходит процесс демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.



Отмечается, что демаркационные работы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начались 9 апреля. Совместная рабочая группа осуществляет вынесение линии государственной границы на местности и определяет места установки пограничных знаков.



В текущем году также будут продолжены работы по очистке полосы крепления украинской-белорусской границы, длина которой составляет 1084 километра.



План демаркации границы между Украиной и Беларусью на 2019 год был утвержден в ходе 20 заседания совместной украинский-белорусской демаркационной комиссии, которое состоялось в январе 2019 году в г. Гомель Республики Беларусь.

