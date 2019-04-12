В Минюсте США заявили, что Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы

Министерство юстиции США обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с целью участия в хакерской деятельности, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.



"47-летний основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован сегодня в Великобритании в рамках американо-британского договора о выдаче в связи с федеральным обвинением в сговоре с целью совершения проникновения в компьютерную сеть и согласии на взлом системы паролей на защищенном компьютере правительства США", - сказано в документе.

Арест по запросу на экстрадицию



Министерство юстиции США подтверждает, что основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж был арестован по американскому запросу на экстрадицию, сообщила корреспонденту ТАСС сотрудница пресс-службы ведомства Николь Навас-Оксман.



"Я могу подтвердить, что Джулиан Ассанж был арестован в связи с предварительным запросом на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов", - сказала она.



Обвинение в США было заочно предъявлено Ассанжу еще 6 марта 2018 года, но до сегодняшнего дня дело находилось под запретом разглашения. "Обвинение связано с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - отмечают в ведомстве.



Ассанжу инкриминируется участие в сговоре с целью ведения хакерской деятельности вместе с бывшим рядовым Сухопутных войск США, аналитиком американской военной разведки Брэдли Мэннингом, впоследствии сменившим пол и имя на Челси.



"Между примерно январем и маем 2010 года Мэннинг скачал четыре практически полные базы данных [различных] министерств и ведомств США. Эти базы данных содержали приблизительно 90 тыс. отчетов о важной деятельности, связанной с войной в Афганистане, 400 тыс. отчетов о схожей деятельности, связанной с войной в Ираке, 800 досье на заключенных [спецтюрьмы на базе американских ВМС в] Гуантанамо, а также 25 тыс. телеграмм Госдепартамента США. Многие эти документы были секретными <...> Мэннинг предоставил эти данные агентам WikiLeaks, чтобы WikiLeaks могла опубликовать их на своем интернет-сайте. WikiLeaks обнародовала подавляющее большинство этих засекреченных сведений на своем интернет-сайте в 2010 и 2011 годах", - говорится в тексте обвинительного заключения.



В случае экстрадиции основатель WikiLeaks предстанет перед федеральным судом Восточного округа штата Вирджиния, где, как правило, слушаются дела, связанные с вопросами национальной безопасности.



Если суд признает Ассанжа виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, указал Минюст.



