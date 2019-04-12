У Порошенко отрицают причастность к скандальному видео с Зеленским

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко отрицают причастность к созданию смонтированного видеоролика, в котором Владимира Зеленского сбивает машина. Об этом в четверг, 11 апреля, заявили представители действующего президента, передает Корреспондент.



"Ни Администрация президента, ни штаб кандидата не имеют отношения (к ролику с Зеленским и - прим. ред.)", - сказали у Порошенко.



Ранее в сети появился видеоролик, переделанный из рекламного видео Зеленского, в финале которого кандидата сбивает грузовик. В команде Зеленского обвинили в создании ролика штаб Порошенко и обратились по данному поводу в полицию.

