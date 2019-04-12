Тимошенко обеспокоена тем, что не сдала анализы

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности после президента Петра Порошенко, заявила, что чувствует себя беспокойно, поскольку предыдущий выступающий сдал все анализы, а она нет.

Ранее Порошенко, выполняя условия кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, необходимые для проведения дебатов, повторно сдал анализы, на этот раз в Добровольной антидопинговой организации (VADA).



"Я очень дискомфортно себя тут чувствую, потому что я знаю, передо мной выступал главный оратор (Порошенко – ред.), который все анализы прошел, а я нет. Я не знаю, тут принимают без анализов или нет?" - спросила Тимошенко.



Она сказала, что сдача анализов сегодня на Украине – "очень мощный украинский тренд", поэтому "если в него не попадаешь, то ощущаешь дискомфорт".



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент.



Ранее Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов, но с условием, что они пройдут на стадионе в Киеве после медобследования на предмет алкоголя и наркотиков в крови кандидатов. Порошенко и Зеленский сдали анализы, но в разных лабораториях, тесты показали отрицательные результаты. Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест на алкоголь и наркотики во Всемирном антидопинговом агентстве (VADA). Президент Украины согласился пройти такой тест, в штабе Зеленского отказались.

