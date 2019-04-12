Мамаев в суде попросил прощения у потерпевшего

Футболист Павел Мамаев, обвиняемый в побоях и хулиганстве, в суде извинился перед потерпевшим водителем Виталием Соловчуком. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суд Москвы, где проходят слушания уголовного дела.



"Я извиняюсь перед вами, мне очень стыдно за то, что я нанес вам побои, мне стыдно за всю эту ситуацию", - сказал Мамаев.



Он заявил, что "готов возместить" тот легкий вред здоровью потерпевшего, "который диагностировала экспертиза". Он также высказал пожелание, чтобы потерпевший "на основе видеозаписи хорошо вспомнил и сказал уже более правдивые показания" о том, что Кокорин Александр "на протяжении всего этого конфликта пытался его погасить".



Также Соловчук в суде рассказал, что потратил на лечение около 400 тыс. рублей. "Я лечился в американской клинике "Римпл", потратил на лечение около 400 тыс. рублей", - сказал он и уточнил, что это не окончательная сумма, поскольку он еще лечит колено.



В свою очередь Александр Кокорин в суде отрицал, что бил Соловчука. Сначала на вопрос представителя Соловчука, бил ли он его, футболист ответил положительно, после чего заявил, что его подвел слух и он неправильно расслышал вопрос.



"Мне показалось, вы спросили, пил ли я", - сказал Кокорин. Сам потерпевший рассказал, что Александр Кокорин нанес ему удары в плечо и в область уха. Ранее Александр Кокорин заявлял, что не участвовал в драке с Соловчуком и не признает свою вину по данному эпизоду.



