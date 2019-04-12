Вышел трейлер мистического сериала с Умой Турман

Сервис Netflix опубликовал трейлер нового мистического сериала "Покои", в котором актриса Ума Турман исполнила одну из главных ролей. Ролик был опубликован на Youtube-канале сервиса.



В центре сюжета история о девушке, с которой начинают происходить странные события после пересадки донорского сердца.



Героиня осознает, что ее донор обладала темной стороной. Теперь и ее ожидают зловещие и недобрые события.



Автором сценария выступила актриса Леа Рэйчел, а режиссером Альфонсо Гомес-Рехион. В ролях также снялись Сиван Алира Роуз, Гриффин Пауэлл-Арканд, Николас Голицын, Тони Голдуин, Маркус ЛаВой, Кайанна Симон.



Сериал станет доступен для просмотра на сервисе с 26 апреля.





