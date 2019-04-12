Как хронический стресс приводит к развитию рака груди

Известно, что у раковых больных нередко наблюдаются отрицательные эмоции и переживания вроде тревожности, отчаяния, страха. И все это является факторами риска роста опухоли и прогрессирования заболевания, пишет Xinhua. Однако до недавнего времени было неизвестно, за счет чего производится данный эффект.



Сотрудники Даляньского медицинского университета обнаружили, что хронический стресс может повышать уровень адреналина, который усиливает эффект лактатдегидрогеназы А и способствует развитию раковых клеток. Но витамин С способен обратить вспять негативный эффект, производимый хроническим стрессом.



Витамин С, было доказано, купирует действие лактатдегидрогеназы А. По словам ученых, проведенная работа наглядно показывает, как психологическое состояние отражается на реальном течении процессов в теле. Также специалисты призывают раковых больных обращаться за помощью к психологам, чтобы улучшить исход своего лечения. Выводы, сделанные в отношении рака груди, актуальны для рака яичников и желудка в том числе.

