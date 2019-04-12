Манжосов опроверг наркозависимость Зеленского

Бывший участник "Квартала 95" Денис Манжосов, чья пресс-конференция сегодня была сорвана, появился на телеканале Порошенко и опроверг наркозависимость Зеленского. "Я говорю вам, что это неправда, это глупость, высосанная из пальца", - заявил Манжосов и добавил, что такие вопросы просто не уместны, не обоснованы и работают на фарс.

Также экс-участник "Квартала 95" сказал, что его бывшие коллеги боялись провокации с его стороны, но он им сказал, чтобы они не переживали по этому поводу.



"Чтобы глаза в глаза донести людям, что несмотря на то, что произошло между нами много лет назад, не может быть такого, чтобы я говорил что-то плохое о своих детских юношеских товарщах", - добавил Манжосов.



Он также опроверг информацию о том, что ему якобы за что-то дали деньги, и заявил, что ему никто не угрожал.



"Несмотря на то, что на данный момент я не принимаю стороны Владимира Зеленского в этой кандидатской программе – у меня на то есть свои личные взгляды, свое образование, которое говорит о том, что Володя может быть президентом в любое время, но, на мой взгляд, в эти жаркие дни для нашей страны – не этот день для него. Это моя позиция, и на эту позицию очень сильно накинулись", - сказал актер.







