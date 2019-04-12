Психозы недели. Гагарин и декоммунизация

Годиков эдак 40 назад, в этот самый день – 12 апреля – ваш покорный слуга стоял на сцене актового зала детсада №5 и вдохновенно декламировал, проглатывая отдельные буквы: «Летит, летит ракета вокруг земного света, а в ней сидит Гагарин – простой советский парень!». Сейчас, на пятом году действия закона о декоммунизации, отмечать День космонавтики покойного СССР не положено. Но есть Международный день полета человека в космос, учрежденный ООН назло Вятровичу. Его мы и отпразднуем.



Начну с декоммунизации, так как эта дата у нас по календарю раньше. Со всем почтением сообщаю, что исторически значимый закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» был принят большинством голосов депутатов Верховной Рады 9 апреля 2015 года. Среди авторов законопроекта – выдающийся декоммунизатор современности Олег Ляшко и другие специалисты в тектонических вопросах государственной идеологической политики.



В комплекте с этим законопроектом шли еще два – «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» и «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке». Ну, вы понимаете их смысл? Можно не рассказывать. 20 мая 2015-го законы обнародовали в парламентской газете «Голос Украины». А 21 мая 2015 года они вступили в силу.



С тех пор “коммунистический режим 1917-1991 годов в Украине” и “национал-социалистический (нацистский) режим” (оккупация 1941-1943 гг.) признаются преступными, проводившими политику государственного террора. Короче, Сталина и Гитлера посмертно “уравняли в правах”.



Пропаганда указанных тоталитарных режимов и их символики признается “надругательством над памятью миллионов жертв тоталитарного коммунистического режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима” и категорически запрещается.



В этой же статье санкция – “10 лет с конфискацией” – полагается за пропаганду с использованием средств массовой информации. Поэтому я специально консультировался с юристами, не впаяют ли срок мне за статью о Юрии Гагарине. Ведь можно притянуть за уши трактовку, что это, дескать, элемент “прославления коммунистического режима 1917-1991 годов с использованием СМИ”



В центре управления полетами достоверно не знали, сможет корабль вернуться в соответствии с планом, облетев Землю один раз, или будет “мотыляться” в космосе еще дней 20 или 50. При том, что запасов жизнеобеспечения на борту было, как мы уже сказали, на 10 суток. Но эти страхи не подтвердились

Полет в космос 19 ноября – 5 декабря 1997 года (15 суток 16 часов) на американском шаттле «Колумбия» STS-87 был своего рода поощрительным призом Украине за то, что она согласилась уничтожить стратегические ядерные бомбардировщики Ту-160. Официально они назывались “стратегический авиационный комплекс” (САК)

Настолько категорически, что является уголовно наказуемым преступлением. За изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в том числе сувенирной, публичное исполнение гимнов СССР, УРСР (УССР), других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины предусматривается наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой (ч. 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины).Проще говоря, все те торговцы, которые на Андреевском спуске продают футболки с Лениным, антикварщину с серпом и молотом, плугом и пятиконечной звездой, автоматически влетают на “пятерик”.А если следователь будет без настроения, то можно квалифицировать как “действия, совершенные повторно или организованной группой” – тогда до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой (ч. 2 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины).В этой же статье санкция – “10 лет с конфискацией” – полагается за пропаганду с использованием средств массовой информации. Поэтому я специально консультировался с юристами, не впаяют ли срок мне за статью о Юрии Гагарине. Ведь можно притянуть за уши трактовку, что это, дескать, элемент “прославления коммунистического режима 1917-1991 годов с использованием СМИ”.Посоветовали ссылаться на ООН и Википедию и писать без особого пафоса. Ну, я и не собирался ничего такого... Просто сам факт из истории не выкинешь: Советский Союз первым в мире отправил человека в космос. Победил Штаты в космической гонке. На тот момент, как минимум. Американцы чуть не плакали. Потом они, правда, облапали со всех сторон Луну. И, наигравшись, успокоились: Луна оказалась абсолютно бесполезной.Но это было потом. А сначала 12 апреля 1961 года простой советский парень Юрий Гагарин совершил первый орбитальный полет в истории человечества на корабле «Восток-1». Еще в годы перестройки неформальная молодежь начала спорить со старшим поколением, что это, мол, вовсе не подвиг, а приятная космическая прогулка. Подумаешь, делов-то – слетать на часок в космос. Зато славы сколько!Сейчас вряд ли кто-то задумывается, какой это был на самом деле громадный риск. То, что Гагарин выжил и не пострадал – счастливый фарт. Которого ему не хватило 27 марта 1968 года во время пилотирования тренировочного МиГ-15УТИ.Дело в том, что, как пишут в Википедии (юристы сказали ссылаться, вот я и ссылаюсь, – автор), при создании корабля «Восток» был выбран ряд неоптимальных, но зато простых и быстро осуществимых решений. Некоторые компоненты вовремя создать не успели. В результате пришлось отказаться от системы аварийного спасения на старте и мягкой посадки на финише.Кроме того, из конструкции строящегося «Восток-1» была убрана дублирующая тормозная установка. Последнее решение было обосновано тем, что при запуске корабля на низкую 180-200-километровую орбиту он в любом случае в течение 10 суток сошел бы с нее вследствие естественного торможения о верхние слои атмосферы и вернулся бы на Землю. На эти же 10 суток рассчитывались и системы жизнеобеспечения.Дальше было так: сам подъем ракеты-носителя после знаменитого «Поехали!» прошел без замечаний. Но затем одна за другой начались проблемы. Не сработала система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени. Поэтому корабль поднялся на орбиту выше расчетной точки.В центре управления полетами достоверно не знали, сможет корабль вернуться в соответствии с планом, облетев Землю один раз, или будет “мотыляться” в космосе еще дней 20 или 50. При том, что запасов жизнеобеспечения на борту было, как мы уже сказали, на 10 суток. Но эти страхи не подтвердились.Зато возникли другие непредвиденные ситуации. Так, 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью один оборот в секунду. После входа в более плотные слои атмосферы, перегорели соединяющие кабели. Несмотря на это, спускаемый аппарат отделился благополучно.Но тут загорелась обшивка корабля (температура снаружи при спуске достигает 3-5 тысяч градусов по Цельсию), а по стеклам иллюминаторов потекли струйки жидкого металла. Еще чуть-чуть, и кабина, в которой первый человек в космосе испытывал 10-кратные перегрузками, могла треснуть. И все же не треснула!Наконец, произошло катапультирование. Парашют благополучно раскрылся. Казалось, неожиданностей больше не будет. Ни фига: в герметичном скафандре не сразу открылся клапан, через который должен был поступать наружный воздух, так что Гагарин чуть не задохнулся.Последней проблемой в первом полете могло стать приводнение в холодную Волгу. Но Гагарин, после всех стрессов и перегрузок, сумел, мастерски управляя стропами, увести парашют от реки и приземлиться у берега. Его увидели на радаре близлежащего зенитно-ракетного дивизиона и выдвинулись к месту спуска. Туда же прибежали толпой восторженные колхозники.Космонавта отвезли в расположение военной части. Оттуда по телефону он сообщил командиру дивизии ПВО (связи с более высоким начальством там не было): «Прошу передать главкому ВВС: задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. Кедр». Кедр – это был позывной Гагарина.Так прошел этот день 12 апреля 1961 года. Космическая гонка продолжилась, технологии совершенствовались, на все это тратились колоссальные суммы. Но в СССР никто денег не считал. Ни власть, ни тем более народ.Постепенно к репортажам с орбиты стали относится со спокойным любопытством. Космос перестал быть сенсацией, но все еще оставался предметом гордости советских людей.УССР была плотно вовлечена в изготовление всякой космической всячины в кооперации с другими советскими республиками. И многое из тех ресурсов нам досталось в наследство. Кое-что пригодилось, большей частью – нет. Военный космос умер естественной смертью от невостребованности. Значительную часть потенциала мирного космоса мы тупо разбазарили.С 1994 по 2012 год были приняты четыре государственные Космические программы. Сейчас составляют пятую. Но времена, когда наши флагманы производства были загружены экспортными контрактами и мы зарабатывали на космосе приличные деньги, остались в прошлом. У нас нет и, скорее всего, не будет своего космодрома. То бишь мы не можем оказывать пусковые услуги. С ракетами все сложно, поскольку половина деталей там российская. Заместить все компоненты на другие почти нереально.В конце концов, космос – это не просто сложный и дорогой бизнес, это геополитика. А мы в ней не игроки, а мячик, который футболят сильные мира сего. Поэтому наш Леонид Каденюк имеет все шансы остаться первым и последним космонавтом независимой Украины.Его полет в космос 19 ноября – 5 декабря 1997 года (15 суток 16 часов) на американском шаттле «Колумбия» STS-87 был своего рода поощрительным призом Украине за то, что она согласилась уничтожить стратегические ядерные бомбардировщики Ту-160. Официально они назывались “стратегический авиационный комплекс” (САК).От СССР Украина унаследовала 44 тяжелых бомбардировщика Ту-160 и 5 самолетов Ту-95МС. Их пустили под нож в соответствии с Договором СНВ-1 (Сокращение наступательных вооружений), его еще называли START-1, к которому мы добровольно присоединились.Уникальные “летающие крепости”, аналогов которым до сих пор в мире нет, резали долго. Последний “расчекрыжили” в 2001 году в присутствии высокого армейского начальства Украины и США.Вот, собственно, за это хорошее поведение нам и разрешили отправить своего космонавта на американском корабле. Правда, не бесплатно. За полет Украина заплатила $87 тыс. С тех пор у нас есть свой собственный день полета человека в космос. Но мы его не празднуем.Каденюк прожил дольше Гагарина. Он умер 31 января 2018 года: во время утренней пробежки по Печерским холмам внезапно остановилось сердце. Декоммунизацию он застал. Но, думаю, что 12 апреля был и для него тоже особым днем. Может, они и сейчас, где-то там, в вечности, сидят в дружном интернациональном кругу космонавтов и отмечают подвиг Гагарина. А мы, следуя законам о декоммунизации, имеем полное право отпраздновать Международный день полета человека в космос. Ведь это, по сути, одно и то же.