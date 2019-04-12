"1+1" подаст в суд на Порошенко

Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор группы 1+1 Media Александр Ткаченко.



По его словам, в четверг вечером шла рутинная подготовка к выпуску программы "Право на власть", где ожидались выступления экспертов, но не кандидатов на пост главы государства и тем более их дебаты. "И тут без мигалок и охраны во двор студии имени Довженко подъезжают две машины, и выходит сам президент, причем не совсем понятно в каком он тут статусе - кандидата или президента, - рассказал о произошедшем перед эфиром Ткаченко. Но, как понимаете, при его виде и сотрудников Управления государственной охраны все в шоке. Он говорит: "Пришел на дебаты".



"Его впускают в студию. А что делать, статус президента никто не отменял", - продолжил Ткаченко. При этом, по мнению генерального директора телеканала, Порошенко точно знал, что его оппонент в этот момент находится во Франции, где запланирована его встреча с президентом Эмманюэлем Макроном. "И тут вдруг звонит в студию кандидат в президенты Зеленский из Парижа и расставляет точки над "и", - подчеркнул Ткаченко.



Разговор политиков шел на повышенных тонах, ведущей пришлось вмешаться в их перебранку, которая касалась даты проведения дебатов. Кроме того, Зеленский сообщил публично Порошенко, что заметил как по пути в аэропорт его преследовали машины наружного наблюдения.



"Телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко за обвинения в адрес канала, и после того, как он позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства", - заявил руководитель вещателя, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.



"Ждите в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес "1+1". В стране, которая стряхнет с себя ваше вранье, - это уже будет возможно. Пошел обратный отсчет - еще 9 дней осталось", - заключил Ткаченко.



