Аваков сообщил о возможном допросе Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующего президента Украины Петра Порошенко могут вызвать на допрос по делу о хищениях в оборонной сфере, если он проиграет выборы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. "Если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура", - сказал Аваков,...

... отвечая на вопрос, будет ли возбуждено дело против Порошенко после окончания его президентского срока при наличии доказательств по делу о хищениях в оборонной сфере. Слова Авакова приводит агентство УНИАН.



По словам министра, он и лидер партии" Народный фронт ", бывший премьер Арсений Яценюк регулярно ходят на допросы. Аваков добавил, что последний раз был на допросе по делу о покушении на экс-президента Украины Виктора Януковича.



В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в которой раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе. Согласно этим материалам, к хищениям причастны должностные лица, приближенные к Порошенко.



В журналистском расследовании говорится, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" не менее 250 миллионов гривен (более 9,2 миллиона долларов по текущему курсу). В марте Порошенко уволил Олега Гладковского с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

