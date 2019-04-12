«Правила выживания»: как не отравиться уличной едой?

В пятницу, 12 апреля, в 14:45 смотрите на «Интере» новый выпуск ток-шоу «Правила выживания». В этой программе зрители узнают о том, чем опасна уличная еда и как защищать свои права, если вы отравились.

Темп современной жизни – просто сумасшедший. Нам много чего приходится делать на ходу, в том числе и есть. Неторопливый привычный обед нам заменила уличная еда, которая становится все разнообразнее. Столичные киоски ежедневно продают до 4 тонн уличной еды. Но знаем ли мы о том, из каких продуктов ее готовят и сколько времени она лежит на улице, пока ее не купят? Одна из героинь ток-шоу «Правила выживания» киевлянка Оксана Гончаренко задумалась об этом, когда отравилась пирожком с мясом. А летом прошлого года в Киеве было зафиксировано массовое отравление. Тогда в инфекционное отделение больницы обратилось более сотни человек, которые покупали шаурму в уличном киоске. Причиной отравления стала сальмонелла в испорченном мясе. Один из пострадавших – Евгений Федорчук – тоже пришел в студию ток-шоу «Правил выживания».

Почему продавцы в уличных киосках часто пренебрегают санитарными нормами? Сколько времени мясо и другие ингредиенты могут храниться без холодильника? Как не навредить здоровью, перекусывая на ходу?

« В любое время года есть риск заболеть инфекционными болезнями, которые передаются через некачественные продукты питания, – говорит эксперт ток-шоу «Правила выживания», врач-инфекционист Юрий Сухов . – Даже если производитель соблюдает правила приготовления блюда, срок и условия хранения, причиной серьезного отравления могут стать плесень, грибки или бактерии. Если у вас появились симптомы острой кишечной инфекции – тошнота, рвота, нужно сразу промыть желудок большим количеством кипяченой воды, принять спазмолитики, выпить абсорбенты – раствор «Регидрона» или «Энтеросгеля». И обратитесь к врачу: плохо пролеченная кишечная инфекция может спровоцировать гастроэнтерологические заболевания ».

Где найти качественную и безопасную уличную еду? Как понять, что пища, которую вы купили на улице, свежая, и что делать, если вы отравились? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; врач-инфекционист Юрий Сухов; главный специалист отдела безопасности пищевых продуктов ГУ «Госпродпотребслужбы» Дмитрий Деревянко; шеф-повар Евгений Клопотенко; диетолог Инна Раилко; юрист Вероника Жевнер. В студии ток-шоу «Правила выживания» своим опытом поделится звездный эксперт выпуска – певец Артур Боссо.

« В студенческие годы у меня был негативный опыт знакомства с уличной едой: как-то раз, съев шаурму в одном из маленьких одесских кафе, я получил тяжелое отравление. Винить при этом мог только себя, ведь я работал в баре напротив и знал, в каких ужасных условиях готовят эту еду, – рассказывает Артур Боссо . – С тех пор взял за правило: никогда не перекусывать в сомнительных местах. Но сам культ уличной еды мне нравится, я перепробовал множество блюд на улицах в разных странах. Проблема не в самой уличной еде, а в том, кто ее делает и в каких условиях. Хорошо, что есть программа «Правила выживания». Она помогает зрителям разобраться и сориентироваться в вопросах качества популярных продуктов ».

Выпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный качеству уличной еды, смотрите сегодня, 12 апреля, в 14:45 на телеканале «Интер».

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