Президент уволил главу Херсонской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева. Об этом говорится в президентском указе №141/2019 от 12 апреля, передает УНН.



"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа.



В то же время Президент указом №142/2019 от 12 апреля временно возложил исполнение обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации на Дмитрия Бутрия.



Напомним, председатель Херсонской ОГА

