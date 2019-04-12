Президент уволил главу Херсонской ОГА
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева. Об этом говорится в президентском указе №141/2019 от 12 апреля, передает УНН.
"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа.
В то же время Президент указом №142/2019 от 12 апреля временно возложил исполнение обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации на Дмитрия Бутрия.
Напомним, председатель Херсонской ОГА
В Украине должны быть размещены военные подразделения НАТО. Мы должны стать частью общей противоракетной и противовоздушной обороны, – Яценюк