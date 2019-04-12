Минобороны сообщит, уклонялся ли Зеленский от мобилизации в 2014г

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Татьяна Черновол попросила Министерство обороны Украины подтвердить или опровергнуть информацию о якобы уклонении шоумена а ныне кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского от мобилизации в 2014 году и в оборонном ведомстве пообещали в пятницу дать ответ.



"В СМИ прошла информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника (Украины – ИФ). Речь идет о том, что якобы в 2014г господин Зеленский отказался от призыва (мобилизации – ИФ), то есть отказался выполнять функции защитника. Потому услышать официальный ответ на этот вопрос сейчас для общества чрезвычайно важно", - сказала парламентарий в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.



"Нужно подтвердить или опровергнуть данную информацию как можно скорее. Потому я сейчас передаю этот запрос", - добавил она и передала соответствующий запрос первому заместителю министра обороны Ивану Руснаку.



При этом Т.Черновол напомнила, что за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.



В ответ И.Руснак заявил: "Мы сегодня постараемся Вам предоставить ответ на депутатский запрос. И всю информацию изложим в установленном порядке".

