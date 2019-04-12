Британия отменила план действий при жестком Brexit

Правительство Великобритании отменило план действий в особых условиях (выходе из ЕС без сделки) в связи с новой отсрочкой выхода страны из Евросоюза до 31 октября, одобренной на экстренном саммите ЕС в четверг. Об этом сообщает в пятницу, 12 апреля, сообщает The Guardian.



При этом затраты на подготовку реализации плана, названного Operation Yellowhammer, уже превысили, по ее данным, £1,5 млрд (почти два млрд долларов).



"Мы отказались от оперативного плана, и это решение немедленно вступает в силу", - приводит издание заявление кабинета министров. Подобные меры, как ясно из сообщения, далее будут приниматься "лишь после всестороннего обсуждения".



В соответствии с планом предусматривалось введение в Соединенном Королевстве особой системы "оперативного управления", включающей почти шесть тысяч человек. Она была призвана предотвратить, в частности, нехватку продовольствия, топлива, ресурсов в финансовой сфере.



Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Поскольку соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, который уже трижды отвергал его, саммит ЕС 21-22 марта предоставил Лондону отсрочку до 12 апреля. Однако Мэй не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС запрос о продлении этого срока. 11 апреля Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества - до 31 октября.

