Партнеры Украины надеются, что начатые 5 лет назад реформы продолжатся и не будут остановлены – евродепутат

Международные партнеры Украины выражают надежду, что реформы в стране будут продолжены после президентских выборов, подчеркнул депутат Европейского парламента от ФРГ Эльмар Брок.



"Украина должна проводить реформы для самой себя, не для кого-то. Это было провозглашено еще на первом Майдане (в 2005 году – ИФ) и вот сейчас мы можем только надеяться, что реформы, которые были начаты 5 лет назад, будут продолжаться и не будут остановлены. Мы хотим видеть больше сотрудничества", - сказал он на Киевском форуме по безопасности в пятницу.



Евродепутат отметил, что Украине удалось достичь значительного прогресса в реализации реформ за последние годы.



"Программа реформирования в этой стране действительно очень важна, но и довольно тяжела. Украина действительно достигла значительного прогресса, но сейчас вопрос заключается в том, что многие, в том числе молодые люди, считают, что не так много сделано в борьбе с коррупцией и т.д. Это значит, что процесс реформирования происходит, но прогресс недостаточный, как этого бы хотелось", - выразил мнение Э.Брок.



При этом представитель Германии в Европарламенте убежден, что украинские реформы являются ключевым элементом в решении конфликта на Донбассе и прекращении аннексии Крыма.



"Развитие экономики, социальной системы, борьба с коррупцией, верховенство права - наиболее важные вещи в победе над (президентом РФ Владимиром – ИФ) Путиным", - констатировал Э.Брок.

