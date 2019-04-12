Посол Британии: НАТО продолжит шаги по усилению безопасности в Черноморском регионе

После событий у Керченского пролива 25 ноября Североатлантический альянс усилил присутствие в Черном море и планирует продолжать мероприятия по обеспечению безопасности в регионе. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф во время выступления на Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент УНН.



"Если посмотреть на разницу, например, между 2017-м и 2018 годами, в контексте продолжительности пребывания кораблей НАТО в Черном море, она увеличилась с 80 до 120 дней. И эти шаги, я думаю, продолжатся", - сказала Гоф.



По ее словам, после событий в Керченском проливе, которые стали своеобразным сигналом для стран НАТО, Альянс увеличил количество кораблей в Черном море.



"Великобритания не только направила корабли для миссий НАТО, но и увеличила количество военных, которые проводят обучение украинских моряков, потому что мы видим этот регион очень важным. Мы видим Украину морской державой. Мы, как великая морская держава, бесспорно, понимаем это. Ваш город (Одесса - ред.), ваш порт очень важен для экономики Украины, и поэтому надо вкладывать больше ресурсов в морскую безопасность Украины", - отметила она.

