Украине стоит выработать единую позицию по Черноморскому региону с соседями - посол Канады

Посол Канады в Украине Роман Ващук предлагает украинским властям вести дискуссии с целью достижения солидарности в регионе Черного моря с другими странами Черноморского бассейна – Румынией, Болгарией и Турцией.



"Мы хотели бы, чтобы было больше обмена информацией, наблюдения за событиями в Черному море. Мое предложение для стратегического видения Украине, чтобы с ближайшими странами - Румыния, Болгария и Турция, - было достигнуто понимание, что море находится в регионе стран-членов НАТО. Украине следовало бы вести свою убедительную политику в странах региона, поскольку эти страны также имеют ключевые интересы в регионе", - сказал посол, выступая на Киевском форуме по безопасности в пятницу.



Вместе с тем, по словам канадского дипломата, пока что большинство дискуссий об усилении солидарности в регионе Черного моря ведутся Украиной в Брюсселе.

