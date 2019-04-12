В Украине в выходные будет тепло и дождливо

В Украине в ближайшие сутки 13 апреля в юго-восточной половине страны ожидается умеренно-теплая, но дождливая погода, на остальной территории будет довольно холодно и преимущественно без осадков, сообщает Укргидрометцентр. В южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской и Полтавской областях прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, кое-где – грозой, ночью и утром местами туман; температура ночью 4-9 ° тепла, днем 12-17 °.



На остальной территории без существенных осадков, температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла, в Карпатах 1-3° тепла.



Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



В Киеве 13 апреля без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 апреля самая высокая температура днем была 25,6°. в 1972 году, самая низкая ночью -4,7° в 1923 году.



В Украине 14 апреля в западных, северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской областях без существенных осадков; температура ночью 1-6° тепла, в западных областях и в Житомирской области на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем 5-10° тепла, в Карпатах 1-5° тепла.



На остальной территории прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, отдельные грозы; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.



В Киеве 14 апреля без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

