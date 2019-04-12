США с самого начала поддержали антирусские настроения в Украины - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки с самого начала Революции достоинства поддерживали в Украине антирусские настроения. Об этом он заявил на ежегодной встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Дипломатической академии МИД РФ, передает УНН.



Он заявил, что США поддержали "и переворот, и антирусскую политику людей, которые оказались у власти в Украине".



"Цель была абсолютно ясна - рассорить два братских народа, расширить контроль Вашингтона в геополитическом пространстве вокруг России для его последующего освоения", - отметил Лавров.

