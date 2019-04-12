Disney готовится запустить собственный стриминговый сервис

Компания The Walt Disney Company готовится запустить собственный стриминговый сервис потокового вещания Disney+. Об этом пишет The Verge.



Как и в случае с Netflix, пользователей Disney + ожидают блоки рекомендуемого контента, новые сериалы или фильмы, добавленные на платформу и разные жанры.



В отличие от Netflix, в верхней части страницы сервиса будут расположены пять разделов с франшизами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic.



По словам одного из топ-менеджеров компании Кевина Майера, Disney + будет доступен для потоковой передачи через смарт-телевизоры, веб-браузеры, планшеты и мобильные устройства, а также игровые приставки.



Запуск стримингового сервиса ожидается 12 ноября 2019 года. Подписка на него будет стоить $6,99 в месяц или $69,99 в год.

