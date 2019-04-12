Меркель пока не планировала встречу с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель в настоящее время не планирует переговоров с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.



"Встреча с кандидатом Зеленским в настоящее время не запланирована", - сказал он.



В пятницу Меркель проведет в Берлине встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Повестка их беседы содержит пункты о ситуациях на Донбассе и Керченском проливе, проведении реформ, а также развитии двусторонних отношений. В этот же день президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Париже как Порошенко, так и его конкурента по второму туру выборов Зеленского.



Зайберт добавил, что Германия "в постоянном режиме интенсивно обменивается с Францией информацией об Украине".



Первый тур выборов в Украине прошел 31 марта. Его лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Зеленский, получивший 30,24% голосов. На втором месте оказался действующий президент Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

