В США опубликовали список звезд футбола, не платящих налоги

Американское издание ESPN опубликовало список футбольных светил, которые уклоняются от уплаты налогов, передает УНН со ссылкой на публикацию издания.



Радамель Фалькао — колумбийский футболист, нападающий клуба "Монако" и сборной Колумбии



Колумбийцу назначили штраф в размере 10,6 млн долл., он был проговорен условно к 16-месячному тюремному сроку за использование оффшоров для сокрытия доходов от имиджевых прав.



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси



Месси был признан виновным в неуплате налогов испанским судом в прошлом году. Он получил 21-месячный срок, однако в тюрьму не попал, так как по испанскому законодательству сроки меньше 2 лет обычно отбываются условно.



Хамес Родригес — колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба "Реал Мадрид". Родригес был признан виновным в неуплате налогов в 2018 году. За это суд приговорил его уплатить 13,6 млн долл. штрафа.



Лука Модрич — хорватский футболист, полузащитник испанского клуба "Реал Мадрид"



В прошлом году к списку “неплательщиков налогов” присоединился известный хорватский футболист Лука Модрич. Суд дал ему восемь месяцев уголовного заключения и обязался выплатить 392 тыс. долл. штрафа.



Анхель ди Мария — аргентинский футболист, атакующий полузащитник французского клуба "Пари Сен-Жермен"



Испанская прокуратура обвинила Ди Марию в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,5 млн долл. в период с 2012 по 2013 год. Полузащитник использовал для продажи своих имиджевых прав компанию, расположенную в одной из оффшорных зон — таким образом, налоги от сделок не шли в испанскую казну.



Ди Мария сознался в правонарушениях и заплатит 2,2 млн долл. в качестве компенсации. Аргентинцу были предъявлены 2 обвинения, и по каждому из них Анхель должен был бы отсидеть 8 месяцев в тюрьме. Тем не менее, по испанскому законодательству, при первом правонарушении срок до 2 лет можно заменить штрафом.



Марсело — защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии



В 2018 году свою вину в совершении преступления против Государственного казначейства Испании признал защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело. В результате этого, суд Мадрида постановил наказать игрока выплатой штрафа в размере 846 тыс. долл., а также приговорил его к четырем месяцам тюрьмы.



Напомним, как писал УНН, в неуплате налогов обвиняется и ФК "Динамо" (Киев). С требованием погасить налоговые долги к клубу обратился их бывший игрок Джермейн Ленс. Жалоба по этому вопросу была рассмотрена ФИФА.



Так, футболист завил, что “Динамо” в 2015 году не уплатило 3 431 268,89 грн налогов, из которых 3 191 835,55 — НПФЛ и 239 433,34 неоплаченный военный сбор. Данные расчеты провела международная аудиторская компания "GrantThornthon".



В ответ на обвинение в “Динамо” оправдались, заявив, что аудит и заключение уважаемого финансового аудитора "GrantThornthon" не подписаны, а следовательно, клуб якобы и не обязан погашать эти налоговые обязательства.



В ФИФА, рассмотрев налоговую претензию футболиста, согласились с тем, что исходя из суммы контракта Ленса, украинские налоговые ораны действительно имели право потребовать от клуба погасить налоги в указанном размере, однако, почему-то этого не сделали.



Из решения ФИФА также усматривается, что в случае, если бы Ленс предоставил счет-фактуру от украинского ГФС, то “Динамо”, вероятно, обязали бы его оплатить.

