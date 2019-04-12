Капитана судна Норд объявили в розыск

Оболонский районный суд Киева в пятницу, 12 апреля, принял решение объявить в розыск капитана керченского судна Норд Владимира Горбенко, сообщает Крым.Реалии.



Отмечается, что после того, как Горбенко снова не явился на судебное заседание, представитель Прокуратуры АРК попросил суд приостановить дело и объявить в розыск капитана керченского судна Норд.



Прокурор предоставил суду ответ СБУ на запрос прокуратуры АРК, в котором сообщается, что Горбенко не смогли доставить на судебное заседание путем принудительного привода, поскольку тот находится в аннексированном Крыму.



Адвокат обвиняемого Дмитрий Щербина выступил против ходатайства обвинения, заявив, что точных данных о местонахождении Горбенко у прокуратуры и суда нет.



Судья Оболонского райсуда Киева Сергей Родионов принял сторону обвинения, объявил Владимира Горбенко в розыск и приостановил дело.



13 марта судья Оболонского районного суда Киева Сергей Родионов принял решение обеспечить явку капитана керченского судна Норд Владимира Горбенко на следующее судебное заседание путем принудительного привода.



Напомним, 4 февраля Нацполиция объявила Владимира Горбенко в розыск как без вести пропавшего. По данным МВД Украины, он исчез в Мелитополе, на связь с родными не выходил с 26 января.



Однако в понедельник 11 февраля Владимир Горбенко нашелся в Крыму и рассказал подробности своего бегства.

