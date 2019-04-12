Молдаванин получил 3 года запрета на въезд в Украину за "георгиевскую ленту" в автомобиле

Украинские пограничники в пунктах пропуска на государственной границе продолжают фиксировать факты перемещения символики, запрещенной в Украине и носящей пропагандистский и провокационный характер, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



"Так, вчера запрещенную символику - георгиевскую (гвардейскую) ленту, пограничники Измаильского отряда обнаружили в пункте пропуска "Виноградовка", что в Одесской области. Ее перевозил гражданин Молдовы, который ехал в Украину на автомобиле. Иностранцу пограничники отказали в пропуске через границу и на три года запретили въезд на территорию Украины", - говорится в обнародованном в пятницу днем сообщении.



По данному факту пограничники также направили сообщение сотрудникам Национальной полиции.



В погранведомстве напомнили, что с 2017 года Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 173-3, которой установлена ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.

